Подмосковье 08 февраля 2024, 17:59 Глава Одинцова Андрей Иванов обсудил с предпринимателями вопрос кадрового обеспечения пресс-служба администрации г. о. Одинцово

Читать 360tv в

Глава Одинцовского района Андрей Иванов провел встречу с предпринимателями округа. Основной темой стала проблема обеспечения экономики кадрами в промышленном производстве.

пресс-служба администрации г. о. Одинцово пресс-служба администрации г. о. Одинцово пресс-служба администрации г. о. Одинцово пресс-служба администрации г. о. Одинцово

Проблема недостатка кадров в Подмосковье обусловлена близостью к столице и различием в уровне заработной платы. Путь решения данной проблемы в текущей ситуации — повышение престижа рабочих профессий и поддержка среднего профессионального образования.

Реклама

«Среди других мер, связанных с наставничеством — разработка целевых программ обучения, профессиональная ориентация старшеклассников, углубление сотрудничества со средними специальными учебными заведениями и расширение производственной практики на предприятиях», — подчеркнула исполняющая обязанности заместителя главы округа Анна Садетдинова.

По результатам встречи глава Одинцовского округа выделил три основные задачи, решение которых поможет справиться с недостатком кадров. Это разработка комплекса мер для привлечения дополнительных рабочих рук, повышение квалификации имеющихся кадров и интенсивное обучение новых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».