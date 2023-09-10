Подмосковье 10 сентября 2023, 18:22 Глава Общественной палаты Реутова Оксана Широбокова проголосовала на выборах Ксения Казакова

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Председатель Общественной палаты Реутова Оксана Широбокова проголосовала на выборах Московской области. Она посетила избирательный участок в родной школе № 6. Она выбрала дистанционный формат голосования.

«В этом году выборы длятся в Подмосковье три дня, но я для себя решила голосовать дистанционно. Это нововведение, которое нужно изучить и испытать на себе. Могу сказать, что все прошло быстро и без проблем», — заявила Широбокова.

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Также она пообщалась с жителями Реутова.

По данным на 15:00 явка на избирательные участки Московской области составила 50,78%. Это 2 849 645 местных жителей, которые уже сделали свой выбор.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались 386 953 человека или 86,9% от всех зарегистрированных.

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