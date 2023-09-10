Подмосковье 10 сентября 2023, 18:44 Глава Общественной палаты Коломны Роман Грачев проголосовал на выборах Сид Виталий

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Председатель Общественной палаты городского округа Коломна Юрий Грачев поучаствовал в голосовании на выборах в Московской области. Он выступает за развитие соцпроектов, поддержку предпринимательства и улучшение качества жизни жителей муниципалитета.

«Голосование — это возможность внести свою лепту в судьбу региона. Сегодня мы вместе определяем будущее нашего общего дома — любимого Подмосковья, и оно должно быть лучшим. Именно мы, жители, ответственны за то, как будет развиваться родной край», — заявил Грачев.

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Более половины жителей Московской области приняли участие в голосовании на выборах губернатора. По данным на 15:00 общая явка на избирательные участки составила 50,78% или 2 849 645 человек.

УИКи по всему региону закроются в 20:00.

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