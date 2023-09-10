Подмосковье 10 сентября 2023, 16:31 Глава Общественной палаты Егорьевска Марина Посохова проголосовала на выборах в Подмосковье Андросова Юлия

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Председатель Общественной палаты в Егорьевске Марина Посохова пришла на выборы вместе с семьей. Она проголосовала на избирательном участке на базе гимназии № 10.

«Сегодня мы выбираем губернатора и депутатов местного совета, это важное политическое событие. Я приглашаю всех жителей округа проголосовать. Спасибо тем, кто уже это сделал», — заявила Посохова.

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Она сообщила, что от областной и муниципальных общественных палат в выборах поучаствовали более 60 человек.

В Егорьевске работает 65 участков и еще три временных.

По данным на 15:00, явка на избирательные участки Московской области составила 50,78%. Это 2 849 645 местных жителей, которые уже сделали свой выбор.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались 386 953 человека или 86,9% от всех зарегистрированных.

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