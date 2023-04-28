Подмосковье 28 апреля 2023, 10:27 Глава Наро-Фоминского городского округа написал «Диктант Победы»

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«Диктант Победы» написали в Наро-Фоминске. Глава округа Роман Шамнэ и председатель депутатского корпуса Геннадий Пензов присоединились к акции и ответили на вопросы о Великой Отечественной войне в школе № 7.

В Наро-Фоминском округе организовали более 30 площадок для «Диктанта Победы». Поучаствовать можно было и в заочном формате на сайте акции.

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«Самое большое значение этого „Диктанта Победы“ в то, что мы привлекаем к написанию нашу молодежь, наше будущее. <…> Если ребята даже на какой-то вопрос не смогут ответить, <…> они смогут вернуться к этому вопросу — посмотреть, почитать. Самое главное, чтобы они помнили о великой цене этой победы», — сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Участники за 45 минут ответили на 25 вопросов о Великой Отечественной войне. Тех, кто лучше всех справится с заданиями, наградят дипломами и пригласят на парад Победы на Красной Площади.

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