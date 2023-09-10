Подмосковье 10 сентября 2023, 19:22 Глава Наро-Фоминска Роман Шамнэ проголосовал на выборах дистанционно Лилия Закирова

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Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ проголосовал на выборах в Московской области. Он выбрал дистанционный формат.

«Это очень удобно, я проголосовал электронно, без отрыва от рабочего процесса. Молодежь и те, кто работают, подали заранее заявку на портале госуслуг, выбрали электронный способ», — отметил глава муниципалитета.

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Также в финальный день голосования Шамнэ проверил работу нескольких избирательных участков.

Более половины жителей Московской области приняли участие в голосовании на выборах губернатора. По данным на 15:00 общая явка на избирательные участки составила 50,78% или 2 849 645 человек.

УИКи по всему региону закроются в 20:00.

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