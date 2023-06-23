Подмосковье 23 июня 2023, 11:00 Глава Наро-Фоминска отчитался о проделанной работе за 2022 год

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Глава Наро-Фоминска выступил перед жителями с ежегодным отчетом в концертном зале детской хореографической школе имени Ирины Зайцевой. Он рассказал о достижениях округа в 2022 году.

В зале собрались представители администрации округа, общественные деятели и простые горожане.

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Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ рассказал о бюджете, экономике и инвестициях. Коснулся тем аграрно-промышленного комплекса, строительства, подчеркнул решенные и еще актуальные проблемы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Отдельными пунктами выступления стали также вопросы образования, здравоохранения, темы культуры и спорта.

«Для простого жителя городского округа очень важно видеть и чувствовать те положительные изменения, которые происходят», — отметил председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Вместе с депутатами за принятие доклада главы голосовали и простые жители. В своей речи глава округа не забыл и о проблемах экологии и общественности. Особое место заняли меры оказания социальной поддержки населения и конечно участников СВО и их семей.

«Вниманием и заботой окружили семьи военнослужащих. Устройство детей в школы, сады, спортивные секции, медицинская помощь и масса других вопросов, которые мы оперативно решаем. Больше спасибо тем, кто в этой работе участвует», — сказал Роман Шамнэ.

После прошла церемония награждения общественных деятелей и руководителей особо отличившихся структур.

Свое выступление глава округа завершил словами благодарности за поддержку округа в адрес жителей Наро-Фоминска, губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона. Он отметил, что высоко ценит и команду профессионалов, которая ежедневно работает на благо округа. Именно благодаря ей большинство плановых мероприятий за 2022 год было завершено с положительным результатом.

«Я хочу сказать, что в целом команда администрации, руководители и сетка наших учреждений, служб ЖКХ достаточно профессиональная. Безусловно, основная история, которая требуется для работы команды — это ресурсы.<…> В этом плане нам удается последние семь лет на каждый рубль собственных доходов привлекать полтора-два рубля через участие в федеральных программах правительства Московской области», — рассказал глава Наро-Фоминска.

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