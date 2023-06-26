Подмосковье 26 июня 2023, 13:14 Глава Мытищ возьмет под контроль вопросы благоустройства Пироговского микрорайона

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Глава Мытищ Юлия Купецкая провела встречу с жителями микрорайона Пироговский. Они обсудили актуальные вопросы по благоустройству и ремонту дорог.

Жильцы домов, находящихся рядом со строящейся поликлиникой в микрорайоне Пироговский, пожаловались на то, что из-за установки забора будущего медучреждения они лишились около 15 парковочных мест. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поручила профильным специалистам разобраться в этом вопросе.

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Если комиссия решит, что перенести забор на прежнее место не представляется возможным, то необходимо будет подготовить план создания новых парковочных мест. Когда специалисты сформулируют предложения, будет назначена новая встреча с жителями, где обсудят предложенные варианты.

Помимо этого, жители подняли вопрос пробок на Пироговском шоссе. Юлия Олеговна рассказала, что в настоящее время на данном участке дороги проходит вынос инженерных сетей, что стало причиной перекрытия одной из полос. По просьбе жителей убрали «лежачий полицейский» на Олимпийском проспекте, чтобы ускорить автомобильный поток, а также добавили рабочих для ускорения темпа работ.

Глава напомнила, что в результате реализации проекта Пироговское шоссе расширится до четырех полос. Еще одним способом избавиться от возможных пробок стал перенос сроков реконструкции моста через реку Клязьму. Такое решение было принято совместно с жителями. Изначально работы были запланированы на лето 2023 года.

Юлия Купецкая отметила, что к реконструкции моста через реку Клязьму приступят после запуска дороги «Осташковкое шоссе — деревня Ульянково» и расширения Пироговского шоссе.

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