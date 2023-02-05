Подмосковье 05 февраля 2023, 03:44 Глава Мытищ проверила работу мусороперегрузочной станции на месте полигона «Каргашино» ГАУ АИС «Подмосковье»

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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая побывала на мусороперегрузочной станции, которую установили на месте полигона «Каргашино». В ходе проверки она оценила состояние сортировочной линии мусора и экологическую обстановку.

Жители СНТ «Родник» пожаловались властям на неприятный запах, ненормированный график работы специальной техники и состояние дороги.

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«Мы боремся с этими проблемами с 2019 года. Как только сюда пришел региональный оператор, по нашему мнению, началась несанкционированная свалка под открытым небом», — сказала председатель правления садового товарищества Наталья Гордий

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ГАУ АИС «Подмосковье»

Администрация городского округа регулярно проводит выездные проверки бывшего полигона. По словам Гордий, все проблемы должны быть решены к лету.

«Администрация городского округа и руководство мусороперегрузочной станции пришли к договоренности — отходы с улицы должны быть перемещены в крытые ангары, также должен быть решен вопрос с графиком работы техники» — отметила она.

ГАУ АИС «Подмосковье»

По итогам встречи Купецкая поручила своим заместителям в течение недели установить видеокамеры на въезде в полигон. Эти меры необходимы для борьбы с выгрузкой мусора в неотведенных для этого местах.

Полигон «Каргашино» закрыли в 2019 году после того, как объект попал в губернаторскую программу по рекультивации всех полигонов твердых бытовых отходов в Подмосковье.

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