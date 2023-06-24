Подмосковье 24 июня 2023, 02:30 Глава Мытищ поручила остановить снос дома Ильинского на улице Фабричной

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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поручила остановить снос дома № 5 по улице Фабричной в микрорайоне Пироговский. Решение было принято на встрече с жителями микрорайона, выступающими за сохранение здания.

Реконструкция постройки требует значительных вложений. Юлия Купецкая отметила, что это хорошая возможность для представителей бизнеса выполнить свою социальную миссию. Следующим шагом будет перевод аварийного дома в статус нежилого помещения, после чего инвесторам предложат взять помещение под современный коммерческий проект.

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Обязательным условием проведения реконструкции будет сохранение особенностей внешнего облика здания. Основная задача — сберечь историческую архитектуру нашего городского округа.

«Я живу здесь уже 33 года. Мне это здание всегда очень нравилось. Когда мы узнали о сносе, стали переживать. Сегодня радостный день, ведь нам пообещали, что его оставят», — поделилась местная жительница Галина Десятчикова.

Дом построен в 1880 году. Здание называли «домом Горького» и «домом врачей». В нем провел свое детство народный артист СССР Игорь Ильинский, сыгравший одну из своих главных ролей в фильме «Карнавальная ночь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году еще 13 тысяч жителей региона досрочно расселят из аварийного жилья. Кроме того, будет запущено 13 новых проектов реновации.

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