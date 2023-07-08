Подмосковье 08 июля 2023, 00:03 Глава Мытищ Купецкая поздравила с днем рождения дочь участника СВО

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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая побывала в гостях у семьи бойца СВО. Также она поздравила с восьмилетием дочь военнослужащего Екатерину.

Руководитель администрации муниципалитета вручила имениннице подарок и праздничный торт. Сюрприз от Юлии Купецкой получила и младшая сестра девочки Анна. Дети солдата показали своего щенка и рассказали, как проводят лето.

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Супруга военнослужащего Ольга Викторовна — человек с активной гражданской позицией. Она принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих.

В Мытищах работает городской штаб помощи семьям участников СВО. Организация расположена по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30/1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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