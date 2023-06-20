Подмосковье 20 июня 2023, 17:26 Глава Мытищ Юлия Купецкая выступила с ежегодным обращением к жителям

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Глава Мытищ Юлия Купецкая в ежегодном обращении к жителям рассказала о достижениях округа в различных сферах за прошлый год. Она также поделилась планами на будущее.

В ежегодном отчете глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая привела примеры достижений в различных сферах за прошлый год, а также обозначила вектор развития на ближайшее время.

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«В первую очередь нужно отметить изменения в сфере образования и благоустройства городского округа Мытищи. Строительство новых школ, детских садов и самое главное — ремонт дворовых зон. Это одни из самых заметных и важных моментов развития округа», — отметил депутат Московской областной Думы, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын.

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