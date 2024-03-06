Подмосковье 06 марта 2024, 15:57 Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с родными погибших военнослужащих пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В преддверии 8 Марта прошла встреча главы Мытищ с родственниками военных, погибших в локальных войнах и специальной военной операции. Юлия Купецкая побеседовала с вдовами и матерями бойцов за чашкой чая.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила участниц встречи с приближающимся Международным женским днем, поблагодарив их за самоотверженность и силу духа. Она отметила, что женщины, чьи мужья и сыновья героически отдали свои жизни за интересы страны, всегда могут рассчитывать на помощь муниципалитета в любых вопросах.

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Гостями встречи также стали председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с женами участников специальной военной операции в Балашихе. Он пообещал оказать поддержку семьям бойцов.

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