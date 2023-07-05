Подмосковье 05 июля 2023, 10:45 Глава Мытищ Юлия Купецкая вручила подарки молодым семьям к празднику любви и верности

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Встреча с молодыми семьями прошла в Российском университете кооперации в Мытищах. Глава округа Юлия Купецкая поздравила всех с Днем семьи, любви и верности и вручила памятные подарки.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с депутатами и сотрудниками администрации побывала на выставке комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей «История рождения». Там были представлены фотографии молодых родителей и новорожденных детей, а также информация на тему демографии.

Затем в формате чаепития состоялась встреча с молодыми семьями. Среди них — как пары, находящиеся в браке меньше года, так и те, кто заключил союз более 14 лет назад.

«Самое важное — это семья, а самое лучшее — это дом, который наполнен детским смехом и радостью от того, что все вы вместе. Мне хочется, чтобы прежде всего во всех ваших семьях были взаимопонимание и любовь», — сказала Юлия Купецкая.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов присоединился к пожеланиям и поблагодарил семьи за вклад в развитие традиционных ценностей. В ходе доверительной беседы участники встречи обсудили важность сохранения института семьи, внимательного отношения к детям и гармонии между мужем и женой. В завершение молодым семьям вручили адресные поздравления и памятные подарки ко Дню семьи, любви и верности.

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