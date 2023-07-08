08 июля 2023, 06:30
Глава Мытищ Юлия Купецкая провела бизнес-завтрак для предпринимателей округа
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела встречу с местными социально ориентированными предпринимателями, мероприятие прошло в формате бизнес-завтрака. Руководитель муниципалитета отметила, что несмотря на тесное сотрудничества, актуальные вопросы остаются всегда.
«Бизнес в нашем городском округе активно развивается, вас становится больше, причем в самых различных направлениях. Радует, что многие выбирают социальную ориентацию», — подчеркнула Купецкая.
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Организаторы встречи подготовили информационный материал, в том числе и по мерам поддержки. Также состоялся диалог, в ходе которого представители МСП получили ответы на многие вопросы.
«Мы готовы разбирать каждый конкретный случай, нужна обратная связь. Есть вопросы, которые требуют разъяснения, а некоторые — сопровождения в „ручном“ режиме. Необходимо понимание, чем мы можем помочь», — отметила глава округа.
Для более продуктивной работы участники мероприятия договорились обозначить темы по всем направлениям, которые актуальны для представителей бизнеса, и проговорить их на следующей встрече. Грядущее мероприятие планируют провести в формате дня консультаций, где предприниматели смогут выработать дорожные карты для достижения положительного результата.
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