Подмосковье 26 июня 2023, 13:00 Глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила выпускников с вручением аттестатов

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Церемонии вручения аттестатов прошли в школах Мытищ. Глава округа Юлия Купецкая побывала на празднике в гимназии № 33.

В торжественной обстановке 50 выпускникам многопрофильной лингвистической гимназии № 33 вручили аттестаты о школьном образовании.

«Наши дорогие ребята, у вас обязательно все получится, потому что вы — прекрасная молодежь, вы — наше великое будущее. Педагоги сделали все возможное для того, чтобы вы были лучшими из лучших. На следующем этапе жизни вам пригодятся все знания и навыки, все то, чему вас здесь обучили. Верьте, мечтайте, и у вас обязательно все получится», — сказал глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Всего в этом году в Мытищах будет 1580 выпускников.

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