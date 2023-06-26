26 июня 2023, 13:00
Глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила выпускников с вручением аттестатов
Церемонии вручения аттестатов прошли в школах Мытищ. Глава округа Юлия Купецкая побывала на празднике в гимназии № 33.
В торжественной обстановке 50 выпускникам многопрофильной лингвистической гимназии № 33 вручили аттестаты о школьном образовании.
«Наши дорогие ребята, у вас обязательно все получится, потому что вы — прекрасная молодежь, вы — наше великое будущее. Педагоги сделали все возможное для того, чтобы вы были лучшими из лучших. На следующем этапе жизни вам пригодятся все знания и навыки, все то, чему вас здесь обучили. Верьте, мечтайте, и у вас обязательно все получится», — сказал глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Всего в этом году в Мытищах будет 1580 выпускников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об увеличении бюджетных мест в колледжах региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Мытищи
Школьники
Реклама
Реклама