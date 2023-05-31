Подмосковье 31 мая 2023, 10:47 Глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила библиотекарей с профессиональным праздником

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Праздничный концерт прошел в зале библиотеки имени Кедрина в Мытищах. Глава округа Юлия Купецкая поздравила сотрудников с Общероссийским днем библиотек.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая наградила библиотекарей дипломами и памятными подарками за вклад в просветительскую работу. Гостям мероприятия показали музыкальные номера, рассказали исторические факты и анонсировали новые проекты.

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Изюминкой праздника стала экскурсия по закрытым фондам библиотеки. Прошла она в формате квеста по мотивам «Сорочинской ярмарки», «Ивана Купалы» и других произведений Гоголя.

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