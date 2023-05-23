Подмосковье 23 мая 2023, 16:39 Глава Мытищ Юлия Купецкая поручила проверить работу мусороперегрузочной станции «Каргашино»

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Организацию работы мусороперегрузочной станции «Каргашино» проверят по поручению главы Мытищ. Жители хотят убедиться, что предприятие реализует мероприятия из утвержденной ранее дорожной карты.

Планировалось, что руководство мусороперегрузочной станции «Каргашино» предоставит общественности согласованный проект развития, установит шумозащитный экран, оборудует подъездную дорогу и площадку, чтобы исключить открытое складирование мусора.

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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая на встрече с жителями пообещала взять этот вопрос под контроль.

«Мы берем на контроль. <…> Дальше выходим на проверку и после результатов проверки принимаем решение», — сказала Юлия Купецкая.

Представитель Роспотребназдора сообщил, что проверка работы мусороперегрузочной станции будет согласована с прокуратурой. Это решение поддержали представители Министерства экологии и ЖКХ региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится к 2024 году.

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