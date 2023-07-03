Подмосковье 03 июля 2023, 13:32 Глава Мытищ Юлия Купецкая отвезла гуманитарную помощь в зону СВО

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Делегация из Мытищ доставила гуманитарную помощь в зону СВО. Глава округа Юлия Купецкая передала бойцам медикаменты, спецоборудование, два мотоцикла, квадрокоптеры и письма из дома.

Участие в поездке в зону СВО приняли глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая с представителями руководства муниципалитета, местного отделения партии «Единая Россия», городского казачьего общества, предприниматели и волонтеры. Они встретились с военнослужащими из Мытищ, чтобы поздравить их с Днем ветеранов боевых действий, передать посылки и поблагодарить за службу.

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Путь туда и обратно составил 2450 километров. Они посетили военный госпиталь в городе Кременная и привезли туда медикаменты, тактические фельдшерские рюкзаки, приборы ночного видения.

В Сватово отвезли весточки из дома, оборудование для ремонта гусеничной техники, приборы ночного видения, тепловизоры и автоматические мойки для отмывания радиаторов двигателей перед капитальным ремонтом. Этот груз сформирован по заявкам военнослужащих.

В Краснореченск доставили специализированные инструменты для выполнения боевых задач и два мотоцикла для минеров. В Нижнюю Дуванку отгрузили спутниковые тарелки для связи, радиостанции, технические средства, приборы ночного видения, калиматоры для стрельбы и продукты питания. Бойцам, работающим наводчиками артиллерии и минометных соединений, передали квадрокоптеры и портативную метеорологическую станцию.

В населенный пункт Покровская, находящийся на границе Луганской и Харьковской областей, привезли укрывной материал для блиндажей, баннеры, целлофановую пленку, буржуйки и окопные свечи, а также продукты питания. Батальону военных медиков передали два аппарата искусственной вентиляции легких и три кислородных баллона от Мытищинской городской клинической больницы.

«Также мы передали детские поделки, открытки и письма из школьных детских лагерей. Они были распределены по всем точкам, которые мы посетили», — рассказал атаман Мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов.

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