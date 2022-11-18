Подмосковье 18 ноября 2022, 12:29 Глава Можайского округа навестил мать раненого добровольца СВО

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Глава Можайского округа навестил семью раненого добровольца СВО, чтобы поддержать и оказать необходимую помощь. Военнослужащий сейчас находится в госпитале. Он уже идет на поправку и не падает духом.

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Александра и его брата Ивана призвали в первые дни частичной мобилизации. Во время выполнения боевого задания Александр подорвался на мине. В госпитале ему ампутировали ступню. Солдат уверен, что обязательно справится со всеми трудностями.

Мужчин ждут дома мама Людмила Николаевна и бабушка Раиса Степановна. Глава Можайского округа Денис Мордвинцев пообещал помочь семье в решении бытовых вопросов.

Глава округа собирается навестить в госпитале и самого Александра, чтобы лично поблагодарить его за героизм при выполнении воинского долга.

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