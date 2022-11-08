Глава Можайска навестил семьи мобилизованных | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 03:37 Глава Можайска навестил семьи мобилизованных РИА "Новости"

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Глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев и депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев навестили несколько семей мобилизованных. Они пообещали родным отправившихся на спецоперацию мужчин помочь решить все бытовые проблемы.

Власти Можайска активно помогают семьям призванных в рамках частичной мобилизации мужчин. Мордвинцев приехал к одной из жительниц городского округа — она отправила на спецоперацию своего сына. Нина Федоровна показала разбитые порог у входной двери и окно — их пообещали починить.

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После этого глава Можайска и депутат Мособлдумы отправились еще к одной семье. Алексей служил в танковых войсках, а сейчас проходит военную подготовку в Наро-Фоминске.

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Дома главу семейства ждут две дочки и жена Татьяна. на плечи которой легки все домашние заботы. Мордвинцев и Вшивцев привезли детям сладости, а Татьяне пообещали оказать поддержку.

Помощь семьям мобилизованных продолжается по всей Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев проконтролировал работу Центра поддержки мобилизованных и их семей в Орехово-Зуеве.