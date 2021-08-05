Глава «Мособлгаза» рассказал о ходе «Социальной газификации» в Подмосковье

До конца недели число подключенных к газу домов в Подмосковье в рамках «Социальной газификации» увеличится до 500 в рамках программы. Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов на встрече с жителями в офисе программы.

«Сейчас строительные работы идут в 310 населенных пунктах в 39 округах Московской области. На сегодняшний день газ пущен в 469 домовладений Московской области. Казалось бы, на прошлой неделе Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор Московской области, пускал газ в 400-е домовладение, а уже на этой неделе мы перейдем планку в 500 домовладений», — рассказал Баранов.

Он напомнил, что для заключения договора специалист должен пройти с владельцем по участку и решить, как разместить газопровод и оборудование. Для удобства людей специалисты «Мособлгаза» работают без выходных.

«Чтобы ни у нас, ни у жителей не было вопросов, с какой стороны клумбы или теплицы пройдет газопровод, какое будет использоваться оборудование. Чтобы все вопросы были понятны, согласованы. Поэтому мы сейчас активно без выходных для удобства жителей проводим встречи, обходы, заключаем договоры на комплексное обслуживание», — добавил Баранов.

Глава «Мособлгаза» подчеркнул, что уже восемь населенных пунктов Подмосковья полностью газифицировано. По его словам, работа идет с опережением.

Накануне торжественное открытие очередного офиса «Социальной газификации» прошло в поселке Часцы Одинцовского городского округа. Здесь люди могут заключить комплексный договор для подключения дома к газу и получить 12 других социальных услуг.