Глава «Мособлгаза» рассказал, как отличить газовщика от мошенника

Для участия в проекте «Социальная газификация» жителям Московской области не нужно направлять специальную заявку. Сотрудники «Мособлгаза» самостоятельно обходят все дома, которые необходимо газифицировать. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он отметил, что отличить сотрудника газовой службы от мошенников достаточно просто. Работники «Мособлгаза» всегда приходят в сопровождении старост. Кроме того, они одеты в специальную брендированную одежду, которая уже узнаваема.

«Но если не уверены, что это именно газовики, то можно позвонить на горячую линию „Социальной газификации“, можно через сайт „Мособлгаза“ задать вопрос куратору, который занимается вашим населенным пунктом», — пояснил Игорь Баранов.

Он отметил, что визит сотрудника газовой службы очень важен. Если владелец дома заключил комплексный договор на подключение, то нужно понимать, как труба пойдет по участку.

«Это важно, потому что там есть строения, дорожки и теплицы. Важно не просто провести трубу, а сделать так, чтобы было удобно жителям. Визит сотрудника важен, чтобы правильно набросать эскиз до дома и непосредственно по дому», — отметил Игорь Баранов.

Глава «Мособлгаза» подчеркнул, что можно дождаться пока газовики дойдут сами, а можно оформить визит через сайт и самостоятельно выбрать удобные день и время. При этом если возникнут какие-то вопросы, то на сайте организации есть ссылка на Telegram-канал, где кураторы ответят на все интересующие жителей Подмосковья вопросы.

«Более 70% общения „Мособлгаза“ с жителями ведется в электронном виде. Это Instagram, Telegram-каналы, сайт „Мособлгаза“. Порядка 20% приходится на горячую линию и меньше 10% приходится на физические визиты жителей непосредственно в офисы. В условиях коронавируса это безопасно. Наша задача, чтобы дистанционные сервисы в конечном счете заменили на 100% очные визиты в наши офисы», — подчеркнул Игорь Баранов.

По проекту «Социальная газификация» в Московской области протянули газопроводы уже в 700 населенных пунктов и подключили 11 тысяч домовладений. Благодаря тому, что работа ведется одновременно на нескольких участках, сегодня к газу начали подключать тысячный населенный пункт.

«Социальная газификация» предусматривает бесплатное подведение газа к границам участков частных жилых домов в уже газифицированных населенных пунктах. Для подключения жилья жителю достаточно заключить единый комплексный договор. В документе предусмотрено все, начиная от земляных работ до закупки и обслуживания необходимого оборудования.