Велиховский принял участие в конференции Минстроя России | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 05:46 Поделиться Telegram

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Viber Велиховский принял участие в конференции Минстроя России Глава Минстроя Подмосковья Велиховский принял участие в конференции Минстроя России Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

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Глава жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский принял участие в конференции «Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы», которая состоялась в рамках Дня Минстроя России, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Жизнь не стоит на месте, мы активно развиваемся в направлении цифровизации всего комплекса жилищно-коммунального хозяйства. Московская область сегодня — лидер по цифровизации сферы ЖКХ. Мы рады на этой площадке поделиться с коллегами нашими передовыми наработками», — отметил Велиховский.

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По его словам, необходимо вести учет всего комплекса ЖКХ, куда входит почти 68 тысяч контейнерных площадок, 1350 мусоровозов, 60 площадок «Мегабак», 11 современных комплексов переработки отходов, порядка 29 тысяч километров сетей и других объектов.

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Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

В регионе запущена Единая информационно-аналитическая система ЖКХ, которая является разработкой подмосковного ведомства. Система позволяет в режиме реального времени отслеживать происходящее в жилищно-коммунальном хозяйстве.

«В дальнейшем она позволит нам автоматизировать выплаты льгот по населению, упростить работу с субсидиями. Кроме этого, у нас существует огромное количество чат-ботов по работе и с населением, и с ресурсниками», — подытожил Велиховский.

Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

На мероприятии присутствовали представители Минэнерго России, Минстроя России, Ростехнадзора, министерства энергетики Московской области, министерства ЖКХ региона и другие чиновники. Кроме пленарного заседания состоялись панельные дискуссии и презентации передовых компаний отрасли.

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