Подмосковье 26 июля 2023, 16:24 Глава МинЖКХ Подмосковья рассказал о восстановительных работах в Мариуполе

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Сотни крыш, тысячи окон и километры инженерных систем восстановили в Мариуполе силами подмосковных специалистов. О ходе работ рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Подмосковья продолжают восстанавливать Мариуполь. Они ремонтируют крыши, меняют окна, заново прокладывают инженерные системы, приводят в порядок места общего пользования. Контроль за ремонтом жилых домов обеспечивает Управление технического надзора капитального ремонта в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

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«Работы на стройплощадках идут слаженно и ударно. Эксперты технадзора в ежедневном режиме контролируют соблюдение мер безопасности, проверяют качество используемых строительных материалов и соблюдение поставленных сроков», — отметил Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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