Подмосковье 18 июля 2023, 14:56 Глава МинЖКХ Подмосковья посетил СНТ Можайска после жалоб на навалы мусора Министерство ЖКХ МО

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Глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский вместе с главой Можайска Денисом Мордвинцевым и руководством Рузского регоператора провел выездное совещание и осмотрел несколько СНТ Можайска, жители которых жаловались на стихийные навалы мусора. Он рассказал об алгоритме, который разработают для решения этой проблемы.

Министр отметил, что для эффективного сбора и вывоза отходов в Подмосковье оцифровали все контейнерные площадки, а работы контролируются через Центр управления регионом при помощи электронной системы контроля.

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Велиховский объяснил, что проблема с мусором в СНТ связана с тем, что не все населенные пункты заключают договор с регоператором. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева этот вопрос поставили на особый контроль.

«К сожалению, не все СНТ Московской области заключают договоры, выполняют свои договорные обязательства, поэтому по поручению губернатора мы ставим сейчас этот вопрос на особый контроль, совместно с главами вырабатываем алгоритмы недопущения образования несанкционированных свалок и навалов вдоль дорог и, соответственно, ужесточения работ по вывозу отходов вместе с регоператорами на контейнерных площадках, размещенных в СНТ», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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