11 апреля 2023, 19:33
Глава Минстроя Подмосковья проверил строительство нового корпуса физтех-лицея в Долгопрудном
Глава Минстроя Подмосковья Владимир Локтев проверил строительство детского технопарка и общежития для учеников в физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном. Открытие учреждения запланировано на 1 сентября.
Как рассказали в ведомстве, над строительством нового корпуса трудятся 480 человек и 19 машин. Готовность объекта составляет 64,5%.
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Сейчас в здании ведут фасадные работы, отделку помещений, а также монтаж коммуникаций и лифтов.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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