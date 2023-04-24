Подмосковье 24 апреля 2023, 14:46 Глава Минстроя Подмосковья проверил строительство детского сада и школы в Ступине Администрация г.о. Ступино

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Глава Минстроя Подмосковья Владимир Локтев проверил строительство социальных объектов в Ступине вместе с главной округа Сергеем Мужальских. Они посетили школу в микрорайоне Юго-Западный и детский сад в Дубках.

Новую школу построят в микрорайоне Юго-Западный. Там смогут учиться 825 детей. Сейчас на объекте продолжают укладывать стены третьего и четвертого этажей, монтировать окна и разрабатывать грунт траншеи теплотрассы.

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«Подрядчик планирует сдать школу раньше запланированного срока. Есть небольшие риски, о них сообщил подрядчику. Надеюсь, замечания будут учтены, и школа будет введена в эксплуатацию раньше намеченного срока», — сказал министр.

Готовность детского сада в микрорайоне Дубки составила 85%. Сейчас там завершают фасадные и отделочные работы, собирают мебель и налаживают работу оборудования. Он будет готов в июне.

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