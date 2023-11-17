Важное 17 ноября 2023, 16:47 От ремонта до реновации. Глава Минстроя поблагодарил Андрея Воробьева за успех Подмосковья в строительстве Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Минстроя Андрей Воробьев и Ирек Файзуллин на Всероссийском съезде операторов капремонта в Подмосковье

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Сегодня Подмосковье — лидер России по объему и темпам строительства жилья. Кроме того, за три года запустили 11 проектов реновации, благодаря которым люди переедут из аварийных домов в новые. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин поблагодарил Андрея Воробьева и всю команду губернатора за показатели в работе.

Министр отметил не только высокие результаты Подмосковья в строительстве, но и активное участие, помощь в восстановлении инфраструктуры новых регионов страны.

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«Действительно, в регионе системно идет работа по строительству жилья и индивидуального, и многоквартирного. Те планы, которые Московская область имеет, перевыполняются ежегодно. Поэтому здесь слова благодарности всей команде», — сказал Файзуллин.

Из ветхого жилья в Подмосковье переселят 147 тысяч человек к 2026 году. Это помогут сделать проекты реновации, запущенные в Балашихе, Раменском, Пушкино, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске.

Также мы активно развиваем реновацию — очень важные законы были приняты, которые позволяют нам переселять из бараков, ветхого жилья большое количество людей. Программа рассчитана на 10 лет, коснется она порядка миллиона человек. Андрей Воробьев

Ежегодное перевыполнение показателей по стройкам происходит в том числе благодаря ипотечным программам, добавил Воробьев.

Вместе с тем по президентскому проекту идет масштабная работа по модернизации теплосетей и очистных сооружений.

«Для Подмосковья это очень актуально. Мы хотели поблагодарить за то, что имеем возможность активно участвовать в реализации», — подчеркнул Воробьев.

Еще одно важное нововведение — то, что жители многоквартирных домов Московской области начали сами выбирать управляющие компании через голосование.

Мы уже приняли изменения, которые касаются голосования за УК. Это позволяет каждой семье, каждому жителю оценивать и принимать решение, какая из управляющих компаний будет обслуживать тот или иной дом. Андрей Воробьев

Главная задача, по его словам, заключается в том, чтобы каждая управляющая компания работала в интересах людей.

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