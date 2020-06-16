Глава Минсельхоза Подмосковья встретился с предпринимателями. Теперь товары будут стерилизовать по-новому

«На встрече говорили о соблюдении стандартов работы в сфере торговли и оказания услуг. Предприниматели задали вопросы, с которыми они столкнулись на первом этапе выхода из пандемии», — сказал Андрей Разин.

В разговоре приняли участие более 150 представителей подмосковного бизнеса.

По словам Андрея Разина, Минсельхозпрод региона, контролирующий соблюдение стандартов работы в сфере торговли и оказания услуг, готов рассматривать предложения бизнеса и воспринимать критику. В частности, он заинтересовался технологией стерилизации товаров, о которой рассказала бизнесвумен из Богородского городского округа. Для стерилизации трикотажа, используемого клиентами на примерках, она применяет спецбоксы.

«Мы изучим эту технологию стерилизации и готовы поддержать ее использование и широкое применение», — отметил Андрей Разин.

В ходе мероприятия министр сообщил о том, что в ближайшее время предприниматели смогут воспользоваться специально разработанным мобильным приложением, где они получат возможность за несколько минут отчитаться о соблюдении стандартов.

«Сейчас эта ежедневная процедура осуществляется по электронной почте и занимает много времени как у самих бизнесменов, так и у проверяющей стороны», — подчеркнул Андрей Разин.

Министр также сказал, что на летних верандах, которые начали открываться в Подмосковье, применение бактерицидных ламп не требуется, а контролерами могут быть как представители своей организации, так и привлекаемые со стороны специалисты.

Контролер должен следить за соблюдением сотрудниками и клиентами всех требований стандартов. Количество контролеров при этом предприятие определяет самостоятельно Андрей Разин министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Министр напомнил, что Подмосковье пока находится на первом этапе снятия ограничений, многие правила вступят в силу только на третьем этапе. Например, это касается работы детских клубов, кружков и центров, частных детских садов и спортивных секций.

«В настоящее время бизнес постепенно выходит из ограничений, введенных ранее из-за пандемии. Мы должны дать возможность бизнесу уверенно работать, предприниматели настроены достаточно оптимистично и очень рассчитывают на восстановление привычного ритма жизни. Для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в Подмосковье разработаны стандарты, которые необходимо четко соблюдать», — сказал в завершение встречи Владимир Головнев.