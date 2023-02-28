Подмосковье 28 февраля 2023, 20:14 Глава Минсельхоза Подмосковья рассказал о введении новых требований к контролю качества меда с 1 марта

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В России с 1 марта начнут действовать новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда, перги и маточного пчелиного молочка, предназначенных для реализации. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, новые нормы вводят обязательные требования при назначении и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.

Также правила будут определять периодичность проведения лабораторных исследований по показателям безопасности, добавил Мурашов.

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Теперь каждую партию меда, перги и маточного молочка будут исследовать по органолептическим и физико-химическим показателям. Ветеринарно-санитарную экспертизу будут назначать и проводить специалисты Госветслужбы.

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Исследования продукции на содержание пестицидов, токсичных элементов и ветеринарных лекарственных препаратов должны будут проводить не реже одного раза в год, уточнили в пресс-службе.

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