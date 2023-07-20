Подмосковье 20 июля 2023, 17:58 Глава Минсельхоза Подмосковья испытал новый комбайн на форуме в Домодедове

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов испытал новый комбайн «Кировец» и остался доволен результатом. Технику представили на научно-практическом форуме «Агрополигон» в Домодедове.

«Сейчас я сидел за рулем отличного комбайна. С виду он большой, но в нем мощный мотор и есть гидроусилитель руля, поэтому управлять им несложно», — отметил Мурашов после того, как испытал технику в поле.

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Министр подчеркнул, что сегодня нужно активно говорить об импортозамещении деталей для сельскохозяйственной техники. По его словам, производители справляются с этим вопросом достаточно хорошо. Независимость аграрного сектора от западных комплектующих быстро растет.

Владислав Мурашов высоко оценил и другую представленную на форуме технику отечественных производителей. На полях «Агрополигона» уже заключено соглашение с торговым домом «Алмаз» и Министерством сельского хозяйства Подмосковья. Согласно договору компания будет поставлять технику в Московскую область на льготных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.