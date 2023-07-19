19 июля 2023, 15:23
Глава Минобразования Подмосковья вручил сертификаты на покупку жилья 39 учителям
Министр Бронштейн вручил сертификаты на покупку жилья 39 учителям Подмосковья
Сертификаты на покупку жилья по социальной ипотеке получили еще 39 учителей из Подмосковья. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с педагогами встретился глава Минобразования Илья Бронштейн.
Министр рассказал, что программа работает в Подмосковье с 2016 года. По ней сертификаты на жилье получили почти 600 педагогов. Мера поддержки доступна лучшим представителям профессиональной сферы.
Соципотека позволяет не просто привлечь самых сильных педагогов, но и создать для них максимально комфортные условия. И мы очень рады, что по поручению губернатора эту программу продолжаем.
Илья Бронштейн
Среди получателей сертификата — учитель начальных классов школы № 26 в Балашихе Елена Дегтярева. В 2015 году она переехала из Луганской области вместе со своей семьей в Воронежскую область и обосновалась в Подмосковье три года назад.
«Социальная ипотека — это замечательная возможность. Обычную люди выплачивают 25-30 лет, а здесь можно спокойно сделать это за 10. Большое спасибо за программу правительству Московской области», — отметила она.
Благодаря программе социальной ипотеки получить льготное жилье могут также медики, воспитатели, молодые ученые и тренеры. Ознакомиться с полным списком профессий можно на сайте Минжилполитики Подмосковья. По программе регион предоставляет получателям поддержки субсидии на оплату первоначального взноса за ипотеку и компенсирует сумму основного долга. Участнику остается только выплатить проценты по кредиту.
Всего в этом году педагоги Подмосковья получат 73 сертификата на покупку жилья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.
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