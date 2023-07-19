Подмосковье 19 июля 2023, 15:23 Глава Минобразования Подмосковья вручил сертификаты на покупку жилья 39 учителям Министр Бронштейн вручил сертификаты на покупку жилья 39 учителям Подмосковья

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Сертификаты на покупку жилья по социальной ипотеке получили еще 39 учителей из Подмосковья. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с педагогами встретился глава Минобразования Илья Бронштейн.

Министр рассказал, что программа работает в Подмосковье с 2016 года. По ней сертификаты на жилье получили почти 600 педагогов. Мера поддержки доступна лучшим представителям профессиональной сферы.

Соципотека позволяет не просто привлечь самых сильных педагогов, но и создать для них максимально комфортные условия. И мы очень рады, что по поручению губернатора эту программу продолжаем. Илья Бронштейн

Среди получателей сертификата — учитель начальных классов школы № 26 в Балашихе Елена Дегтярева. В 2015 году она переехала из Луганской области вместе со своей семьей в Воронежскую область и обосновалась в Подмосковье три года назад.

«Социальная ипотека — это замечательная возможность. Обычную люди выплачивают 25-30 лет, а здесь можно спокойно сделать это за 10. Большое спасибо за программу правительству Московской области», — отметила она.

Благодаря программе социальной ипотеки получить льготное жилье могут также медики, воспитатели, молодые ученые и тренеры. Ознакомиться с полным списком профессий можно на сайте Минжилполитики Подмосковья. По программе регион предоставляет получателям поддержки субсидии на оплату первоначального взноса за ипотеку и компенсирует сумму основного долга. Участнику остается только выплатить проценты по кредиту.

Всего в этом году педагоги Подмосковья получат 73 сертификата на покупку жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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