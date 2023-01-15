Эксклюзив 15 января 2023, 04:17 Глава Минэнерго Подмосковья Самарин назвал сроки ликвидации технологического сбоя в Поварово Телеканал «360»

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Технологический сбой произошел в дачном поселке Поварово в городском округе Солнечногорск. Глава Минэнерго Московской области Александр Самарин приехал в оперативный штаб по ликвидации последствий коммунальной аварии.

«С прошлой ночи произошло несколько технологических отказов. Это было связано с подачей холодной воды на котельную. Сейчас здесь устраняли утечку по теплу, зацепили электрический кабель, поэтому производят восстановительные работы. Поскольку все эти технологические нарушения шли одно за другим, я выехал в штаб, чтобы разобраться в ситуации и обеспечить людей необходимыми ресурсами», — рассказал Самарин.

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По его словам, было несколько утечек — на водоснабжении холодной водой и в системе отопления. Сейчас отопление подается, но по заниженным параметрам.

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«Я думаю, что в течение двух-двух с половиной часов мы поднимем его до нормы. Утром люди проснутся, у них все будет. По горячей воде мы восстановили 34 дома, 13 домов пока без горячей воды, но тоже восстановим. Чтобы у людей было электричество, мы поставили передвижную дизельную электростанцию, она работает для подачи электроэнергии», — подытожил министр.

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В работе оперативного штаба также принимал участие глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. Он подтвердил, что произошло несколько аварий на объектах холодного и горячего водоснабжения.

«В настоящий момент в три микрорайона подача центрального отопления возобновлена. Аварии произошли, когда мы стали заполнять систему. Мы с самого утра с жителями микрорайонов на связи через чаты, через старших по домам. В микрорайоне представители Лесхоза ходили по квартирам, проверяли температурный режим, предлагали обогреватели», — отметил Михальков.

Четырем семьям, по их просьбам, предоставили обогреватели. Кроме того, для жителей микрорайона 1, микрорайона 2, микрорайона Лесхоз и улицы Школьной организовали временный пункт обогрева в ДК «Геофизик», куда можно было добраться на бесплатном автобусе.