Глава Минэнерго Подмосковья рассказал, как с умом экономить на электричестве

Один из самых важных документов, подписанных правительством Московской области на ПМЭФ — рамочное соглашение с «Россетями». Оно предполагает развитие сферы энергетики и открывает возможности для новых инвестиций, рассказал в интервью «360» глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин. И поделился советами, как с умом экономить на электричестве.

«Вот это, наверное, знаковое событие сегодня с точки зрения энергетики. Любое движение вперед — это всегда большая радость участия. Ведь развитие энергетики — это потребитель. А потребитель — это рабочие места. Соответственно, это новая работа для наших жителей», — сказал глава Минэнерго Подмосковья.

Самарин, комментируя поручение президента по бесплатной газификации частных домов, отметил, что Московская область является лидером страны по газоснабжению. Уже просчитано количество населенных пунктов, которые нужно газифицировать. Самарин отметил, что газ бесплатно подключат даже в тех случаях, если земельный участок будет находиться от газопровода на расстоянии более 200 метров.

«Сейчас принимаем заявки в муниципалитетах. В электронном виде и в бумажном виде. Мы принимаем заявки в Министерстве энергетики, на сайт. Мы принимаем заявки в „Мособлгазе“. Все эти заявки идут через комиссию нашу в Минэнерго, а дальше уже попадают в план газификации», — сообщил министр.

Решение по заявкам на подключение принимается быстро — обычно в течение 10 дней. В Московской области этот процесс проходит оперативно, потому что в регионе все сети оцифрованы. Ежегодно в Подмосковье по программе губернатора подключают к газу порядка 50 населенных пунктов и 10 тысяч человек.

«К 2030 году вся Московская область, которая технически может быть газифицирована, будет газифицирована», — отметил Самарин.

Экологическая безопасность энергосистем сегодня один из главных мировых трендов. Однако абсолютно чистых производств тепловой электрической энергии не существует, но в Подмосковье оно вполне экологически безопасно, отметил глава ведомства.

«Безусловно, они несут какие-то выбросы в атмосферу, но в Московской области мы очень большую программу модернизации ведем, и источников тепловой энергии. И по электроэнергии у нас на территории нашей области работает одна ТЭЦ, и там достаточно большое внимание уделяют фильтрантам на выборы. Поэтому, я считаю, достаточно экологически безопасно жить в Подмосковье», — сказал он.

Самарин также дал несколько советов, как рационально потреблять электричество, но при этом еще и экономить.

«Уходя, гасите свет. Это первое. Ну, а если серьезно, такие элементарные вещи. Допустим, электрический чайник. Утром проснулись — надо вам одну чашку, вот возьмите, налейте одну чашку и вскипятите ровно ее. Потому что энергии для кипячения двух чашек уходит в два раза больше, но вторая ведь вам не нужна. Да, конечно, люди обычно стараются наполнить этот чайник почти полностью, вскипятить. Там мы, сами того не замечая, тратим эту энергию», — рассказал он.

В Подмосковье также идет работа по сдерживанию роста тарифов ЖКХ.

«Один из таких примеров — это создание ЕТО — это Единая теплоснабжающая организация. То есть это когда крупная компания, имеющая, как правило, наиболее низкий тариф. Потому что чем больше выработки, тем меньше тариф. Она включает к себе в тариф маленькие компании, тем самым растворяя их затраты и по сути снижая затраты для населения. Допустим, в Рузском городском округе сделали это, это позволило нам снизить оплату за тепло почти на 600 рублей», — отметил Самарин.