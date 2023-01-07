Подмосковье 07 января 2023, 19:51 Глава Минэкономики Максим Решетников исполнил мечту девочки из Щелкова в рамках акции «Елка желаний»

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Министр экономики России Максим Решетников исполнил желание жительницы Щелкова Маши Андросовой в рамках акции «Елка желаний». Девочка смогла реализовать мечту и поплавать с дельфинами.

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Министр пообщался с девочкой по видеосвязи и отметил, что «это очень хорошее желание».

Знакомство с дельфинами организовали в «Москвариуме». Девочка под руководством инструктора училась плавать в бассейне на дельфине и отдавать животному команды.

К концу занятия Маша смогла без помощи инструктора прокатиться на спине дельфина.

Сама девочка осталась в полном восторге от занятия.

«Когда мы были на море, там не было дельфинов. А потом мне нужно было загадать желание, и теперь дельфины у меня — вот», — поделилась Маша.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечту 12-летней девочки из Химок на «Елке желаний».

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