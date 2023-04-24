Подмосковье 24 апреля 2023, 09:19 Глава Минэкологии Подмосковья рассказал об изменениях в законе о недрах Фото Минэкологии МО.

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Поправки в закон о недрах одобрили в Госдуме. Согласно изменениям, недропользователи несут ответственность за сохранение животного и растительного мира на участке. Об этом рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.

По словам министра, в Подмосковье насчитывают 747 месторождений полезных ископаемых. На их добычу работает 207 лицензий.

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«Разрабатываются значительные площади, и обновленный закон „О недрах“ поспособствует тому, чтобы при масштабных работах не наносилось ущерба флоре и фауне», — добавил он.

После полного принятия поправок в регионе разработают перечень обязательных мероприятий по защите природы в местах недропользования. Их будут проводить в том числе в период рекультивации нарушенных земель.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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