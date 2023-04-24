24 апреля 2023, 09:19
Глава Минэкологии Подмосковья рассказал об изменениях в законе о недрах
Поправки в закон о недрах одобрили в Госдуме. Согласно изменениям, недропользователи несут ответственность за сохранение животного и растительного мира на участке. Об этом рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.
По словам министра, в Подмосковье насчитывают 747 месторождений полезных ископаемых. На их добычу работает 207 лицензий.
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«Разрабатываются значительные площади, и обновленный закон „О недрах“ поспособствует тому, чтобы при масштабных работах не наносилось ущерба флоре и фауне», — добавил он.
После полного принятия поправок в регионе разработают перечень обязательных мероприятий по защите природы в местах недропользования. Их будут проводить в том числе в период рекультивации нарушенных земель.
Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.
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