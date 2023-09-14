Подмосковье 14 сентября 2023, 13:23 Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев назвал спорт одним из приоритетов в развитии Подмосковья Телеканал «360»

Читать 360tv в

Одним из гостей церемонии вступления в должность губернатора Подмосковья Андрея Воробьева стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Он рассказал, чего ждет от предстоящей пятилетки.

«Надеюсь, что Московскую область ждет большой прогресс в развитии спорта. Хотелось бы больше всероссийских и международных турниров у нас. Сфокусироваться нужно именно на спорте, если мы хотим видеть здоровую нацию, здоровых детей. Надо развивать спорт», — отметил Кремлев.

Реклама

По мнению жителя Серпухова, спорт нужно сделать флагманом развития региона. Это позволит привлечь молодежь, новые инвестиции и туристов.

«Подмосковье будет развиваться не только внутри страны, но и на международной арене. Надеюсь и уверен, что Московская область будет на первых местах в развитии спорта», — подчеркнул президент Международной ассоциации бокса.

Андрей Воробьев, одержавший убедительную победу на выборах, вступил в должность губернатора Подмосковья 14 сентября. Во время присяги глава региона поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».