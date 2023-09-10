10 сентября 2023, 18:30
Глава Лыткарина Константин Кравцов проголосовал на выборах
Глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов проголосовал на выборах Московской области. Он пришел на один из 23 избирательных участков.
«Проголосовал на выборах губернатора Московской области. Вместе со мной впервые в голосовании приняла участие молодая жительница нашего города Мария Талисманова. Поздравил выпускницу гимназии № 4 со значимым событием в ее жизни», — сообщил Кравцов.
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По данным на 15:00 явка на избирательные участки Московской области составила 50,78%. Это 2 849 645 местных жителей, которые уже сделали свой выбор.
Дистанционным электронным голосованием воспользовались 386 953 человека или 86,9% от всех зарегистрированных.
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Лыткарино
Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
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