Подмосковье 10 сентября 2023, 18:30 Глава Лыткарина Константин Кравцов проголосовал на выборах Александр Щербаков

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Глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов проголосовал на выборах Московской области. Он пришел на один из 23 избирательных участков.

«Проголосовал на выборах губернатора Московской области. Вместе со мной впервые в голосовании приняла участие молодая жительница нашего города Мария Талисманова. Поздравил выпускницу гимназии № 4 со значимым событием в ее жизни», — сообщил Кравцов.

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По данным на 15:00 явка на избирательные участки Московской области составила 50,78%. Это 2 849 645 местных жителей, которые уже сделали свой выбор.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались 386 953 человека или 86,9% от всех зарегистрированных.

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