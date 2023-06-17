Подмосковье 17 июня 2023, 21:31 Глава Луховиц Тимохин выступил с ежегодным отчетом

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Глава Луховиц Сергей Тимохин выступил с отчетом перед депутатами и местными жителями. По его словам, округ считается аграрной столицей Подмосковья.

В 2022 году в Луховицах ввели в оборот две тысячи гектаров земли, достроили третью очередь тепличного комбината «Луховицкие овощи». Предприятие прибавило 15 гектаров. На них теперь выращивают огурцы и помидоры.

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Очередной рекорд установил огородник Андрей Гусев. Он вырастил тыкву весом 771 килограмм и огромный кабачок, который потянул на 43 килограмма. Оба овоща попали в Книгу рекордов России.

Сергей Тимохин в своем выступлении коснулся темы социальной сферы. В прошлом году в медучреждения округа поступило оборудование на сумму 150 миллионов рублей, в том числе передвижной медицинский комплекс с возможностью делать флюорографию и маммографию. В Луховицах открылось новое здание начальной школы на 400 мест. Началась долгожданная реконструкция стадиона «Спартак». За два года в 1,5 тысячи домов пришло голубое топливо по программе «Социальная газификация».

«Планы на этот год — поддержать ту динамику, которую набрали за 2022-й. Капитальный ремонт трех школ, построить мини-стадион. У нас Аллея Славы — очень знаковое для ветеранов да и для всех жителей место, ее завершим к 1 сентября», — сообщил глава округа.

В этом году в округе круглая дата — 70 лет отметит авиационный завод. Сейчас предприятие реализует новый проект — производство пассажирского самолёта. Опытный экземпляр уже передали для подготовки к первому полету.

С начала года экономика Подмосковья выросла на 12,3%. Такими данными поделился губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного обращения.

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