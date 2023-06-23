Подмосковье 23 июня 2023, 11:11 Глава Лосино-Петровского выступил с ежегодным обращением к жителям

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Глава Лосино-Петровского выступил с обращением к жителям. Он подвел итоги 2022 года и рассказал о планах на будущее.

На мероприятии присутствовали почетные жители округа, ветераны, врачи, учителя, волонтеры, представители бизнеса и силовых структур, общественные лидеры.

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Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав рассказал о строительстве новых социальных объектов и ремонт действующих, благоустройстве общественных территорий, вопросах жилищно-коммунального хозяйства, взаимодействии с бизнес-сообществом.

По словам Сергея Джеглава, когда он заступил на должность главы округа, было важно изучить всю городскую территорию, познакомиться с проблемами жителей. Особое внимание всегда уделялось общению и личным встречам. Только так можно понять эффективность работы администрации, считает глава Лосино-Петровского.

«Для меня важны реальные дела. Во-первых, мы посетили каждый микрорайон, коснулись каждой улицы. Везде жители со своими чаяниями, со своими просьбами. Самое главное — налажена коммуникация, которая развивается, которая крепнет. Это хорошо. Позволяет чувствовать настроение в каждом дворе», — отметил Сергей Джеглав.

Лосино-Петровский вошел в региональные и федеральные программы, с помощью которых сможет устранить наболевшие проблемы.

«Результат, который мы сегодня видели не только на слайде, а мы его ощущаем здесь. <…> Мы вместе открывали детские сады, школы, вместе контролировали ход ремонта и строительства. Это такая большая командная работа, которую возглавляет губернатор», — рассказал депутат Государственной Думы Александр Толмачев.

После обращения Сергей Джеглав наградил работников округа и руководителей предприятий за благотворительность в пользу СВО.

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