Подмосковье 11 мая 2023, 09:55 Глава Лосино-Петровского вручил подарки ветеранам ко Дню Победы

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Глава Лосино-Петровского лично навестил и поздравил ветеранов, которые не смогли прийти на празднование Дня Победы. Он вручил им цветы и подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Около каждого дома, где живут ветераны, провели импровизированный концерт. В День Победы творческие коллективы работали на разных площадках городского округа, выступая для ветеранов и жителей Лосино-Петровского.

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Основные мероприятия в День Победы прошли около мемориала «Вечный огонь». В Великой Отечественной войне приняли участие около двух тысяч лосинопетровцев, 670 из них не вернулись с полей сражений. Все их фамилии увековечены на памятных досках.

«И для меня лично, я думаю, для всех наших горожан и для всей страны это главный праздник нашей Родины — День Победы. Важный почему? Потому что война коснулась каждого из нас, каждую семью в нашей стране», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Почтить память воинов, погибших в годы войны, пришли сотни горожан.

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