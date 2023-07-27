Подмосковье 27 июля 2023, 09:47 Глава Лосино-Петровского вручил медаль «За отвагу» участнику СВО Телеканал «360»

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Глава Лосино-Петровского вручил участнику СВО Сергею Кокореву медаль «За отвагу». Он получил награду за проявленный героизм при восстановлении связи под минометным огнем в Запорожье.

Участник боевых действий в Чечне Сергей Кокорев два года служил в ополчении Донецкой Народной Республики. Немалую часть своей жизни он посвятил развитию всероссийской общественной организации «Боевое братство» в Лосино-Петровском. Он помогал ветеранам округа, поддерживал семьи погибших военнослужащих. Никто не удивился, когда он уехал в зону спецоперации.

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«Начнем с того, что до этого я в Луганск ездил. Видел все это безобразие, которые творят. Соответственно, как патриот своей страны, теперь уже нашей общей страны, меня лично это задело. По зову сердца поехал оказать посильную помощь, чем смогу», — поделился Сергей.

Недавно его представили к государственной награде по указу президента Российской Федерации.

«Мы чествуем нашего героя, лосинопетровца, человека с большой буквы. Он получил медаль „За отвагу“. Это серьезная награда. Это многого стоит. Он уже член нашей команды. Он помогает и семьям мобилизованных, и участвует в сборе гуманитарного груза», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

На встречу с Сергеем пришли семьи участников спецоперации и волонтеры. За чашкой чая они обсудили вопросы помощи военнослужащим.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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