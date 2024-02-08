Подмосковье 08 февраля 2024, 10:50 Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав навестил семью участника СВО Телеканал «360»

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Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав навестил семью участника специальной военной операции Ивана Алтунина. Недавно боец приехал домой с передовой на время отпуска.

Вместе с родителями Ивана в одной доме проживает его жена и двое детей. Повестка пришла мужчине в сентябре 2022 года. Он, не раздумывая, отправился в военкомат. Выбором Ивана семья гордится.

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Навестить родителей, супругу и детей героя приехал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав. За чашкой чая обсудили основную проблему семьи: у отца Ивана — онкология. Через центр поддержки семей «Мы рядом» ему организовали помощь в лечении, а за счет администрации предоставили транспорт для доставки в лечебные учреждения.

Также обсудили и вопрос о будущем трудоустройстве Ивана, а также помощь бойцам на передовой.

«Даже не обсуждается важность. Это наши семьи, их в Лосино-Петровском больше 100. Я считаю, что каждая из них должна быть в нашем поле зрения», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал семью участника СВО из Домодедова. Он пообещал помочь с подключением газа.

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