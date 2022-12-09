Подмосковье 09 декабря 2022, 10:15 Глава Лосино-Петровского проверил качество зимней уборки в поселке Аничково

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Во время прошедшего снегопада коммунальные службы Лосино-Петровского работали в режиме повышенной готовности. На борьбу со снегом были брошены все силы. В поселке Аничково уборку лично контролировал глава округа.

Три единицы техники расчищали дороги в поселке Аничково во время снегопада.

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«Перед коммунальщиками основная задача сейчас — обработать реагентом все, чтобы идущий снег не спрессовался и, как мы говорим, не образовалась наледь. После проходит уборочная техника. Она тоже уже на маршрутах, а мы отслеживаем уже по ГЛОНАСС каждую [машину]», — рассказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

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Качеством уборки в поселке Аничково Сергей Джеглав остался доволен. Вместе с жителями глава осмотрел установленную во дворе деревянную горку. По его словам, в округе будет установлено еще пять таких горок.

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