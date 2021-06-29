Устранение последствий непогоды и вакцинация. Глава Лосино-Петровского провел оперативное совещание

Глава городского округа Лосино-Петровский Иван Курданин провел расширенное оперативное совещание. Такой формат общения с приглашением депутатов и представителей муниципальных организаций он считает очень полезным. На мероприятии обсудили решение самых актуальных вопросов: устранение последствий урагана и вакцинацию жителей.

В округе насчитали более 30 упавших деревьев, сотни веток. После урагана сотрудникам городского хозяйства предстоит серьезная работа. К ней коммунальщики уже приступили. Работы завершатся до конца недели.

Второй важный вопрос, который глава округа обсудил с депутатами, — это вакцинация населения и сотрудников предприятий. Безусловно, отметил докладчик, вакцинация на предприятии идет исключительно добровольная.

«На сегодняшний день темпы вакцинации во всех кабинетах увеличились в пять-шесть раз. То есть ежедневно мы видим количество обращающихся как по записи, так и вне расписания. Работаем с перегрузками действительно», — отметил Андрей Сутугин, заведующий филиалом № 4 Щелковской областной больницы.

Во время совещания также обсудили ремонт и замену оборудования в системе водоснабжения округа и немаловажный вопрос о ходе капитального ремонта школ в поселке Биокомбината и Свердловский.

«Мы впервые такое большое общегородское оперативное совещание провели. Обычно они проходят у нас в более узком ключе. На них мы обычно поднимаем все самые больные, самые важные, самые острые темы. И, соответственно, уже спрашиваем с подведомственных учреждений», — пояснил Иван Курданин, глава городского округа Лосино-Петровский.