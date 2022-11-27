Подмосковье 27 ноября 2022, 17:32 Глава Лосино-Петровского поздравил жительниц округа с Днем матери

Читать 360tv в

Жительниц Лосино-Петровского поздравили с Днем Матери накануне праздника. Глава округа вручил женщинам поздравительные адреса, цветы и подарки.

Реклама

«Это один из самых теплых, нежных, трепетных праздников в принципе. Потому что мама — тот человек, который всю жизнь рядом с нами с первого взгляда, первого слова, первого шага. И счастлив тот, кто с мамой остается как можно дольше», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Для мам округа прозвучали лирические песни. Жительницы не только принимали поздравления, но и могли пообщаться с главой, поделиться переживаниями и задать вопросы.

«Я, во-первых, не ожидала, что это будет встреча, но приятно. Мне приятно, что не забывают нас», — сказала мама мобилизованного Екатерина Радченко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил мам участников СВО с Днем матери.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».