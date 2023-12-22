Подмосковье 22 декабря 2023, 08:48 Глава Лосино-Петровского поздравил многодетную семью бойца СВО с наступающим Новым годом Телеканал «360»

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Сергей Джеглав вручил подарки семье Чепухалиных из Лосино-Петровского. Мама Диана воспитывает троих детей, пока ее муж служит в зоне специальной военной операции.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав вручил букеты Диане Чепухплиной и ее старшей дочери, у которой был День рождения. Он также передал семье подарки от губернатора региона и администрации муниципалитета.

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Диана воспитывает троих детей — двух дочерей и сына. Руководитель муниципалитета находится на связи с семьей и оказывает необходимую поддержку. В этом году при поддержке администрации провели косметический ремонт на кухне и установили счетчики на воду.

«Мы очень рады тому, что папа, когда вернулся в отпуск, увидел перемены. Для нас это очень приятно. Он чувствует, что в его отсутствие семья не обделена вниманием», — отметил Сергей Джеглав.

За чашкой чая Диана Чепухплина рассказала, как дети будут проводить каникулы: уже организованы поездки на спектакли и экскурсии.

Напомним, что в Лосино-Петровском работает Центр поддержки семей участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

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