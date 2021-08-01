Глава Лосино-Петровского пообщался с жителями Прибрежного и сыграл с ними в волейбол

Жители микрорайона Прибрежный построили волейбольную площадку. Администрация Лосино-Петровского по просьбе местных завезла туда песок.

Житель микрорайона Прибрежный Тенгиз Какабадзе очень любит спорт. Вместе со своими соседями он построил волейбольную площадку. Не хватало лишь песка. Администрация округа пришла на помощь.

«Просьба, конечно, здесь все на просьбах. Все на пожеланиях жителей, инициативы. Площадку волейбольную мы сами в принципе делали. В этом году нам администрация помогла песочком. Подсыпали хорошенько. Сейчас хоть мягко бегать, мягко падать», — рассказал Какабадзе.

К местному волейбольному турниру присоединился глава округа Иван Курданин и руководитель «Молодой гвардии» Александр Толмачев. Команда Толмачева держалась уверенно, красивые подачи и передачи мяча, но в итоге со счетом 2:0 победила команда Курданина.

«Первый раз познакомился с главой города. Впечатления только положительные. Команда наша была просто фурор. Победили всех и вся. Надеюсь на дальнейшие сюрпризы», — рассказал житель Прибрежного Василий Штанько.

Глава городского округа Иван Курданин отметил, что ему удалось поиграть с жителями.

«Это очень хорошо — в первую очередь пообщаться с жителями, встретиться и поиграть в волейбол. Давно не играл в волейбол. Приятно, когда руки помнят, как мяч принимать, как подбрасывать, как набрасывать. Вообще классно», — сказал он.

После турнира Иван Курданин пообщался с жителями Прибрежного. Побеседовали об интересах, увлечениях и реализации новых проектов. Еще одна просьба уже на стадии выполнения. Скоро в микрорайоне появится площадка для выгула собак. Встреча прошла в рамках выездной администрации.