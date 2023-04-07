Подмосковье 07 апреля 2023, 11:10 Глава Лосино-Петровского обсудил с губернатором Воробьевым планы развития округа на 2023 год Фото: Антон Чернов

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Лосино-Петровского Сергеем Джеглавом, который вступил в должность около года назад. За этот небольшой период в округе удалось провести модернизацию систем образования и здравоохранения, благоустроить общественные пространства и наметить приоритеты развития на ближайшую перспективу.

«Лосино-Петровский у нас — округ известный, сложный. В свое время я вас просил взяться за это непростое дело. Что-то уже успели сделать, какие-то достижения и перемены люди почувствовали», — отметил Андрей Воробьев в начале беседы.

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Сергей Джеглав доложил, что за год удалось завершить строительство нового детского сада на 330 мест, который полностью решил вопрос с очередью в дошкольные учреждения. Провели и ремонты крупных школ: это СОШ имени Марченко в поселке Свердловском, школа имени Дагаева на улице Чехова и Биокомбинатовская школа.

«Мы также завершили капитальный ремонт поликлиники. Она первая в Подмосковье выполнена по новому областному стандарту и уже получила очень позитивный отзыв среди жителей поселка Свердловского и микрорайона Лукино-Варино», — рассказал Сергей Джеглав.

Новая поликлиника

Глава округа напомнил, что 7 марта началось строительство новой поликлиники, открыть которую планируют в конце 2024 года.

«Надо отметить, что это не только взрослая поликлиника. До 50 посещений в смену будет ориентировано на детей. Таким образом, мы исполнили наказ жителей, которые обратились к вам с просьбой в конце прошлого года», — подчеркнул Джеглав.

Благоустройство

За год были завершены работы в сквере поселка Аничково. Теперь ведутся подготовительные работы к обновлению парка в Свердловском.

Планируется ремонт Дома культуры «Октябрь», который сейчас находится в аварийном состоянии и поэтому закрыт.

«Коллеги из Министерства культуры и туризма выделяют нам средства. Мы приступаем к ремонту Дома культуры „Октябрь“, который уже четыре года не эксплуатируется. Скорее всего, это будет двухлетний контракт. Объем работ очень большой», — рассказал глава округа.

Ключи для дольщиков

Среди значимых событий года Сергей Джеглав назвал завершение строительства жилого комплекса «Светлый». Ключи от квартир в долгострое дольщики получили в сентябре.

В конце 2023 года получат долгожданные квартиры и дольщики ЖК «Брюсов Парк». Строительство комплекса началось восемь лет назад, но из-за недобросовестного застройщика сроки сдачи сильно затянулись.

Планы на 2023-й

Джеглав доложил губернатору Андрею Воробьеву о планах и задачах на текущий год. Это ремонт двух школ на улицах Октябрьской и Строителей, открытие нового детского сада с бассейном в микрорайоне Лукино-Варино.

До конца года в деревне Осеево завершат ремонт центрального водопровода — улучшения почувствуют 485 человек. Продолжится решение вопроса о модернизации городских очистных сооружений. С этим есть сложности.

«Очистные сооружения построены в 1954 году и сейчас находятся в частной собственности. Но владелец не вкладывается в содержание и развитие этого объекта. Ущерб, нанесенный окружающей среде, уже оценивается в миллионы рублей», — отметил Сергей Джеглав.

Вопрос будет решаться на уровне правоохранительных органов. Чтобы жители округа не испытывали неудобств, в 2024 году планируется начать строительство новых очистных сооружений. Сообщается, что на это выделят 1,68 миллиарда рублей.